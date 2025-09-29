Centenas de devotos se reúnem para comemorar o dia de São Miguel de Arcanjo

Centenas de fiéis se reuniram para a celebração do dia de São Miguel de Arcanjo na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Niterói, nesta segunda-feira (29). A comemoração está comemorando 17 anos na paróquia e conta com diversas tendas com comidas e itens de devoção.

Apesar da celebração já ser tradicional na cidade, este ano o dia de São Miguel Arcanjo foi reconhecido pelo Governo Federal, entrando no calendário nacional, com o objetivo de prestar homenagem e a relevância histórica no Brasil.

O padre João Cláudio Nascimento diz que a importância de estar celebrando a data transcende a religião: “Essa é uma das primeiras missas no Brasil, tombadas como patrimônio histórico imaterial cultural do Estado e da cidade de Niterói. Então aqui é um evento não só religioso, mas que daqui surgiram vários trabalhos sociais, trabalhos culturais, tanto o diálogo com o mundo do samba, o diálogo com a cultura, fora as feiras sociais que nasceram a partir de iniciativa das pessoas que aqui vêm, como a Feira da Solidariedade.”

O dia também é especial para o padre, que cresceu em São Gonçalo e vai receber o título de cidadão gonçalense. : “Para mim vai ser uma honra (receber o título de cidadão gonçalense) porque eu fui criado até os meus 17 anos ali no Rocha, onde eu tive toda a minha vida de educação. São Gonçalo é uma participação muito ativa aqui na nossa missa e esperamos que futuramente os projetos que existem para o Santuário, aconteçam.”

Para o devoto, Fernando Pereira, de 70 anos, é gratificante estar presente nas festas há 17 anos : “Eu tô presente, desde que quando começou, há 17 anos e quem dera que toda a população, todo mundo pudesse vir e participar desta grande peregrinação religiosa de São Miguel Arcanjo. Minhas orações esse ano estão para que o país melhore cada vez mais, para que a gente possa caminhar, possa levar a vida, trabalhar, já sou aposentado, mas tem que pedir, se a gente não correr atrás e batalhar sem Ele do nosso lado e pedindo sempre a ele força dele, de nosso senhor, de São Miguel Arcanjo, não adianta."

A fisioterapeuta Andreia Rodrigues, de 43 anos, se emocionou ao falar sobre o arcanjo e sobre seus milagres : “Há 10 anos eu frequento a missa do Arcanjo São Miguel, Eu sei que aqui milagres acontecem, hoje vim como fiel e estou aqui trabalhando e ajudando. Sou muito grata por Deus, por esse momento, de todas as pessoas que estão aqui. No meu trabalho lembro de um caso onde um bebê estava muito mal, a mãe já até tinha comprado o caixão. Mas toda a missa ela vinha e pedia intercessão pelo bebê dela e no dia que o médico falou que o bebê não tem mais jeito, ela chamou o padre para fazer uma unção, e o bebê passou a melhorar.”

A festa da Igreja de Nossa Senhora de Fátima se encerra com uma missa às 19 horas, com uma procissão solene e bênção da nova Guarda de São Miguel Arcanjo após a cerimônia.