Prenderam foragido da Justiça de Ubatuba/SP, quando desembarcava em um cais em Paraty

Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça - Foto: Divulgação

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no Serviço Reservado da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde desta quinta-feira (18), na Rua Alziro Domingos do Nascimento, s/n - Praia Grande, Paraty, localizado no litoral Sul Fluminense, o foragido da Justiça de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, Carlos Alberto de Castro, de 49 anos.

De posse de informações, após análise de dados e monitoramento, policiais da P2 da Equipe de Busca da Ala Charlie, conseguiram prender o criminoso, quando estava saindo de uma embarcação no cais da Praia Grande em Paraty. Ele estava trabalhando como ajudante de pedreiro em uma obra na Ilha do Araújo.

Diante dos fatos, ele foi levado à 167ª DP (Paraty), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Ubatuba/Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, conforme consulta ao referido mandado, o acusado foi condenado nos pelo crime de Importunação Sexual, encontrando-se com pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado ainda a cumprir.

Depois de ser devidamente apresentado à autoridade competente, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça, para o devido cumprimento da pena imposta pelo Judiciário do Estado de São Paulo.

Assim sendo, o Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros estados, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido