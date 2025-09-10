Ativista conservador dos EUA, Charlie Kirk é morto com um tiro durante evento em universidade

O ativista conservador Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (10) durante um evento na Universidade do Vale de Utah, nos Estados Unidos. O ataque ocorreu por volta do meio-dia, na abertura de evento organizado pelo movimento Turning Point USA, do qual Kirk era cofundador.

Segundo informações preliminares, o disparo partiu de um edifício localizado a cerca de 180 metros do local do evento. Atingido no pescoço, Kirk chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o ativista cai no palco e o público entra em pânico. A polícia isolou a área e reforçou a segurança no campus.

Às 19h21 de Brasília, o diretor do FBI, Kash Patel, publicou no X que o atirador já foi preso, mas não deu informações sobre sua identidade.



A morte teve ampla repercussão nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump declarou em sua rede social que Kirk era “um grande e lendário líder conservador” e lamentou a perda. Líderes de diferentes partidos também condenaram o ataque e manifestaram solidariedade à família.

Charlie Kirk ganhou notoriedade nos últimos anos como fundador do Turning Point USA, grupo conservador voltado principalmente para jovens. Ele era um dos nomes mais influentes da direita norte-americana e participava de debates públicos em universidades em todo o país.

Embora o motivo do ataque seja desconhecido, os EUA atravessam o período mais prolongado de violência política desde a década de 1970, segundo divulgado pela agência Reuters.

Foram mais de 300 casos documentados de atos violentos motivados politicamente desde que apoiadores de Trump atacaram o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

