Prefeitura de Niterói faz operação de ordenamento público na Praia de Itaipu

Após a constatação das irregularidades, as equipes fizeram a apreensão dos materiais - Foto: Divulgação

Após a constatação das irregularidades, as equipes fizeram a apreensão dos materiais - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói realizou, ontem (6), uma ação de ordenamento público na Praia de Itaipu, na Região Oceânica da cidade. Com a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), em integração com o 12º Batalhão da Polícia Militar e o apoio da Secretaria Municipal de Conservação (Seconser), a ação teve o objetivo de identificar pontos com comércio irregular de mesas, cadeiras e guarda-sóis.

Após a constatação das irregularidades, as equipes fizeram a apreensão dos materiais. Os agentes recolheram 349 cadeiras, 94 mesas e 19 guarda-sóis.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou a relevância das operações de ordenamento nas praias da cidade.

“Realizamos esta operação em conjunto com a Polícia Militar em razão das reclamações da população sobre ordenamento e segurança na Praia de Itaipu. Foi mais uma ação integrada que teve o objetivo de garantir o bem-estar e a segurança dos frequentadores da praia. Estamos atentos aos pedidos dos moradores e vamos continuar trabalhando para que Niterói seja uma cidade cada vez mais organizada e segura”, afirmou o secretário Gilson Chagas.

Os objetos irregulares apreendidos foram levados para um depósito público.