Desfile de 7 de setembro tem carro aberto e recado: 'Brasil Soberano'

O desfile do 7 de Setembro em Brasília aconteceu na manhã deste domingo, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama Janja da Silva, de diversas autoridades do governo e de representantes das Forças Armadas.

Lula e Janja chegaram por volta das 9h, em um carro aberto. Ao descer, cumprimentaram as autoridades presentes. Entre elas, o presidente da Câmara, Hugo Motta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e os chefes de Exército, Marinha e Aeronáutica.

A ausência dos ministros do STF foi notada por observadores mais atentos.

A segurança do local foi reforçada desde o início da semana devido à ação contra o ex-chefe do Executivo.

O Comando Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal foi deslocado ao local. Unidades especializadas da corporação, como Cavalaria, BPCães e Bope, e da Polícia Civil, como a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA), também ficaram de prontidão além de toda a região ter sido monitorada por câmeras e drones.

Um esquema especial de segurança foi montado para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

O desfile, cujo tema central é “Brasil Soberano”, foi dividido em três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros; COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) e Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento); e Brasil do Futuro.

O público teve acesso à solenidade às 6h30. Além dos blocos definidos pelo governo, o desfile contou com a tradicional Esquadrilha da Fumaça e a “pirâmide humana” do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

Este foi o 11º desfile de Lula. Foram oito participações entre 2003 e 2010, além da presença dele nas cerimônias de 2023 e 2024.

No primeiro ano deste mandato, o evento ocorreu oito meses depois dos episódios extremistas do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Em meio ao discurso de soberania nacional, o governo tem reforçado a estratégia de desassociar a camisa verde e amarela como símbolo da direita.

Em publicação nas redes sociais na última semana, divulgou vídeo convidando a população a comemorar o dia da Independência Nacional com a camisa das cores da bandeira.

“Está na hora de tirar a camisa verde-amarela do armário e mostrar para todo mundo o seu orgulho de ser brasileiro. Passe para frente esta mensagem e lembre sempre que esse país é nosso”, disse o texto.