Herança inesperada: Neymar é escolhido como sucessor de fortuna de R$ 1 bilhão

Um empresário do Rio Grande do Sul, sem herdeiros, entrelaçou seu desejo mais profundo com um gesto inusitado: decidiu doar toda a sua fortuna, avaliada em 1 bilhão de reais, ao jogador Neymar Jr.

O desejo foi registrado em cartório no dia 12 de junho de 2023, em Porto Alegre, mas sua revelação só aconteceu esta semana, viralizando ao ser compartilhado pela Band .

O homem, 31 anos, envolto em uma delicada condição de saúde, afirmou que quis designar com clareza quem seria o destinatário de seu legado e escolheu Neymar tão por afeto quanto por identificação emocional com a relação que o craque mantém com o próprio pai.

Ele é solteiro, sem filhos e afirmou que não quer deixar sua herança para familiares ou para o governo.

A assessoria do atleta não divulgou nenhum comunicado formal até o momento sobre o caso.