Governo do Estado oferece aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres na Rocinha

Aula vai acontecer no dia 30 de agosto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de agosto de 2025 - 20:53
Como parte da campanha Agosto Lilás, que reforça a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, a Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o Instituto Reação, vai oferecer aula gratuita de defesa pessoal para mulheres no Complexo Esportivo da Rocinha, no dia 30 de agosto.

“Ações como essa não vão resolver o problema da violência contra a mulher, mas acreditamos que podem salvar vidas e despertar o interesse das envolvidas em aprender mais sobre como se defender fisicamente”, diz Marcos Santos, o Marcão, presidente da SUDERJ.

“Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que o número de feminicídios caiu de 65, entre janeiro e julho de 2024, para 53 no mesmo período de 2025. Ainda é um número alto, e lamentamos cada vida perdida, mas aponta uma redução e que estamos no caminho certo e precisamos avançar. Estamos investindo na prevenção da violência contra a mulher com educação, tecnologia, autonomia econômica e reflexão sobre papéis sociais” - diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

O aulão dará início às 11h e será ministrada pelo ex-judoca Flávio Canto, medalhista nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004). As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwHafNmKojsR60WVuaVbCCeJllAAnZKCsLaFut81OmpuhjQ/viewform?usp=header e as vagas são limitadas.

