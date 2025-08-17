FAPERJ tem destaque no Rio Innovation Week com projetos de tecnologia e inovação científica

Durante os quatro dias de programação, a Fundação apresentou iniciativas voltadas ao incentivo de startups, deep techs e projetos científicos - Foto: Divulgação

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) marcou presença de destaque no Rio Innovation Week (RIW), um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina. Durante os quatro dias de programação, a Fundação apresentou iniciativas voltadas ao incentivo de startups, deep techs e projetos científicos com potencial de impacto direto na sociedade.

A participação da FAPERJ no evento reforçou o papel estratégico da ciência fluminense na construção de soluções inovadoras para áreas como saúde, meio ambiente, segurança pública, economia criativa e transformação digital.

“O Rio Innovation Week é um espaço privilegiado para mostrar que a ciência feita no Rio de Janeiro é capaz de dialogar com as demandas da sociedade e do mercado. Nosso objetivo é aproximar a pesquisa acadêmica das empresas, gerar oportunidades para startups e transformar conhecimento em desenvolvimento econômico e social”, destacou Caroline Alves, presidente da FAPERJ.

Além da exposição de projetos e tecnologias desenvolvidas em Instituições de Ciência e Tecnologia do estado, a FAPERJ também promoveu debates e painéis sobre infraestrutura de inovação, desafios para o fomento à pesquisa e o papel das deep techs no Brasil. Pesquisadores, empreendedores e gestores públicos participaram das discussões, que atraíram grande público.

Segundo Caroline Alves, a presença da Fundação no RIW também reafirma a missão de transformar ciência em impacto concreto.

“Estamos falando de inovação que melhora a vida das pessoas: seja na área da saúde, com novas tecnologias biomédicas; seja na segurança pública, com ferramentas digitais para proteção das mulheres; ou no meio ambiente, com projetos de recuperação e preservação dos nossos ecossistemas. A ciência do Rio está na vanguarda, e a FAPERJ tem orgulho de ser parceira desse movimento”, afirmou.

Com mais de 200 horas de conteúdo, o Rio Innovation Week reuniu milhares de visitantes e reforçou a importância do Rio de Janeiro como um polo de tecnologia e empreendedorismo no país.

Tecnologia e proteção: Patrulha Maria da Penha é destaque no Palco Kobra

Criada há seis anos, a Patrulha Maria da Penha já assistiu cerca de 100 mil mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa da Polícia Militar foi destaque no Palco Kobra do Rio Innovation Week, onde foram apresentados os avanços tecnológicos que fortalecem o programa.

Entre as ferramentas digitais utilizadas estão o aplicativo Rede Mulher, o Maria da Penha Virtual e o Botão de Emergência, que aciona a viatura mais próxima em situações de ameaça. Desde a implementação, já foram contabilizados mais de 120 mil downloads e 700 acionamentos de emergência.

Para a presidente da FAPERJ, Caroline Alves, a tecnologia é um diferencial na proteção às vítimas. “A inovação não deve ser vista apenas como motor da economia, mas como ferramenta para salvar vidas. Esse é o tipo de projeto que a FAPERJ quer apoiar”, destacou.