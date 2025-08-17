Três empreendimentos do Minha Casa Minha Vida começam a ser construídos em São Gonçalo

As unidades do Novo Minha Casa Minha Vida terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda e área comum de lazer - Foto: Divulgação/Julio Diniz

As unidades do Novo Minha Casa Minha Vida terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda e área comum de lazer - Foto: Divulgação/Julio Diniz

Três empreendimentos imobiliários, com financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para o atendimento de famílias do segmento faixa 1, correspondentes à renda familiar mensal de até R$ 2.850,00, começaram a ser construídos em São Gonçalo. Somando as 800 unidades em fase de conclusão de obras nos empreendimentos Cidade Verde I, III e IV, no Anaia, serão 1.320 unidades habitacionais ofertadas à população até dezembro de 2026.

Além dos empreendimentos Cidade Verde, no Anaia, cujas famílias já estão sendo convocadas para apresentação de documentação, outros três tiveram as construções iniciadas recentemente, nos bairros do Colubandê, Vista Alegre e Santa Luzia. As unidades do Novo Minha Casa Minha Vida terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda e área comum de lazer.

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo está fazendo a indicação das famílias a serem beneficiadas, através do cadastro habitacional do município, dentro dos critérios exigidos pelo governo federal. As pessoas inscritas são indicadas conforme critérios de prioridade, entre os quais proximidade; quem tem casa interditada ou recebe aluguel social; mulher chefe de família; família que tenha crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos; mulheres vítimas de violência e pessoa em situação de rua.

Os interessados em participar da seleção para os empreendimentos podem procurar a Secretaria de Habitação para efetuar a inscrição. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, entre 10hs e 17hs, na Secretaria, que funciona no primeiro andar do Shopping Partage, no Centro de São Gonçalo. Basta levar documento de Identidade, CPF, Comprovante de Residência e o Número do NIS/Cadastro Único atualizado, além de ter renda familiar de até R$ 2.850,00.

O secretário de Habitação, Sérgio Gevu, lembrou que os gonçalenses ficaram muitos anos sem ter a oportunidade de realizar o sonho da casa própria e que, agora, na gestão do prefeito Capitão Nelson, isso foi possível após muito planejamento e capacidade de executar projetos.

"São Gonçalo ficou muito tempo esquecida em relação a empreendimentos imobiliários para as famílias de baixa renda. Quando o prefeito assumiu, fez questão de enfatizar sua preocupação com a habitação e a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, na época comandada pelo atual secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, inseriu o debate no planejamento estratégico Novos Rumos e o resultado, hoje, são esses lançamentos. Tudo é fruto de muito trabalho, planejamento e articulação. E estamos trabalhando para oferecer mais oportunidades como essas", afirmou.

Os empreendimentos em construção

MCMV Cidade Verde I, III e IV, no Anaia – 800 unidades habitacionais - obra em fase final. Previsão de entrega em fevereiro de 2026. Apartamentos com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os beneficiários já estão sendo convocados para entrega de documentação e aprovação pela Caixa Econômica Federal.

MCMV Águas de Lisboa, na Rua Expedicionário José Leite da Silva, em Santa Luzia – 200 unidades habitacionais - obra iniciada. Cronograma de 18 meses. Previsão de entrega em dezembro de 2026. Dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda.

MCMV Águas do Bosque, na Rua Cidade de Lisboa, em Vista Alegre - 200 unidades habitacionais - obra iniciada. Cronograma de 18 meses. Previsão de entrega em agosto de 2026. Dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda.

MCMV Residencial Nosso Sonho, no Colubandê - 120 unidades habitacionais na Avenida José Mendonça de Campos - obra iniciada. Cronograma de 18 meses. Previsão de entrega em dezembro de 2026. Dois quartos, sala, banheiro, cozinha e varanda.

Residencial Colubandê

Em um terreno de quase 10 mil m2, doado pela Prefeitura de São Gonçalo ao Fundo de Arrendamento Residencial do governo federal, estão sendo erguidos oito blocos de três e quatro pavimentos, com apartamentos de 52,25m2 cada. O empreendimento ficará ao lado da Clínica Gonçalense do Colubandê, construída pela atual gestão municipal. Todas as unidades têm as mesmas dimensões e são acessíveis às pessoas com deficiência (PCD).

O condomínio oferecerá vaga de estacionamento, bicicletário, jardins e equipamentos de lazer: quadra de esportes, academia ao ar livre e playground, churrasqueira, salão de festas e biblioteca, além de equipamentos destinados à gestão condominial.

O destaque para o empreendimento do Colubandê é a sua localização privilegiada, em área dotada de infraestrutura urbana, serviços públicos e comércio, incluindo grandes supermercados. A mobilidade também é privilegiada, com acesso a linhas de ônibus municipais e intermunicipais e ciclorrota, que está em execução, ligando a Praça do Rocha à RJ-104 e Praça Chico Mendes.

Águas do Bosque e Águas de Lisboa

Os dois empreendimentos terão mais de 10 mil m2 de área construída, em terrenos próximos a escolas, unidades de Saúde e pontos comerciais, com toda a infraestrutura (água encanada, iluminação pública, pavimentação, drenagem e estação de tratamento de esgoto). Serão treze blocos de apartamentos.

Os condomínios contarão com vagas de garagem, bicicletário coberto, praça de convivência, academia ao ar livre, playground e paisagismo. Também será construído um centro comunitário, contendo sala do síndico, biblioteca/sala de leitura, salão coberto, duas instalações sanitárias PCD (masculina e feminina) e espaço gourmet com churrasqueira.

Cidade Verde I, III e IV

São 800 unidades habitacionais, divididas em três residenciais. Cada apartamento tem dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Atualmente, o empreendimento está em fase de finalização. Conta com infraestrutura completa: pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.

Os futuros moradores poderão usufruir de três quadras poliesportivas, uma por residencial, e três salões de festas. O condomínio contará com uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), que também está em fase final de construção.