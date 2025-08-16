Caravana de Arte e Lazer anima Tribobó e segue neste domingo para o Jóquei
Ação gratuita leva lazer, esporte e cultura às crianças e famílias gonçalenses
A Caravana de Arte e Lazer, ação gratuita da Prefeitura de São Gonçalo, levou neste sábado (16) uma manhã de brincadeiras, música e diversão para as crianças de Tribobó. O projeto, que já percorreu mais de 60 bairros desde 2022, garante momentos de lazer e práticas esportivas para famílias em áreas de vulnerabilidade social.
E a programação continua neste domingo (17): a caravana chega ao Largo do Jóquei, das 9h às 13h, com atividades gratuitas como brinquedos infláveis, escorrega, disputa de cotonetes, pula-pula, pintura artística, apresentações musicais, jogos e barracas de lanches para todo o público.
A iniciativa é promovida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem como objetivo proporcionar às crianças da cidade um espaço de convivência, integração e diversão.
Serviço:
Domingo (17): Largo do Jóquei – Jóquei
Horário: 9h às 13h