Niterói realiza torneio gamer em oito comunidades

Niterói se prepara para viver novamente a emoção das competições do PUD Games, que chega à sua 2ª edição - Comunidades - com mais imersão, diversidade e inclusão social. Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e das Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), a grande novidade desta edição é o Torneio de EA SPORTS FC 25 — um circuito classificatório especial de jogos digitais de futebol — que, entre os dias 16 e 29 de agosto de 2025, reunirá 256 jogadores de oito territórios de Niterói: Engenhoca, Viradouro, Beltrão, Caramujo, Morro do Estado, Morro do Palácio, Preventório e Piratininga.

“O PUD Games é muito mais do que um torneio de eSports, é uma ferramenta de inclusão, formação e transformação social. Ao levarmos a competição para oito territórios de Niterói, reforçamos nosso compromisso de democratizar o acesso à tecnologia e criar oportunidades para jovens talentos, estimulando a diversidade e o protagonismo de meninas e mulheres no universo dos games. Queremos que cada participante se sinta parte de um movimento que conecta comunidade e inovação”, destaca Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.

Cada seletiva contará com 32 jogadores, com prioridade para a participação feminina, totalizando 256 beneficiários diretos. Os quatro primeiros colocados de cada território disputarão as finais no evento PUD Games 2ª Edição - Comunidades, previsto para ocorrer na Cúpula do Caminho Niemeyer, nos dias 6 e 7 de setembro.

Inclusão sociodigital – Mais que entretenimento, o evento tem um forte compromisso social: ampliar a inclusão sociodigital de jovens em situação de vulnerabilidade e oferecer oportunidades de acesso a experiências imersivas, conteúdos inovadores e interação com ferramentas tecnológicas, estimulando o contato com tendências emergentes.

O evento oferece uma experiência interativa, imersiva e educativa, reunindo atividades como torneios de games da atualidade, demonstração de jogos independentes (indie games), espaços arcade, concursos de cosplay, oficinas, palestras e ativações ligadas à cultura geek e digital.

O evento também reforça o protagonismo de meninas, mulheres e pessoas neurodivergentes no ecossistema dos games e da cultura digital, oferecendo ações voltadas à acessibilidade, como a Sala do Silêncio — ambiente de acolhimento sensorial — além de propostas de formação e capacitação digital, democratizando oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.