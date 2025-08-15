Governo do Estado quer leiloar Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói

Prefeitura afirma que está em diálogo com Governo Estadual sobre o caso e disse que "já detém a cessão da área do campo de futebol" - Foto: Divulgação

Prefeitura afirma que está em diálogo com Governo Estadual sobre o caso e disse que "já detém a cessão da área do campo de futebol" - Foto: Divulgação

Um dos espaços esportivos mais tradicionais de Niterói pode ser leiloado em breve. O Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, está entre os imóveis que o Governo do Estado do Rio de Janeiro espera vender em breve. Uma lista de 48 terrenos foi enviada pelo governador Cláudio Castro (PL) para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) junto de um pacote de projetos protocolados nesta semana.

O antigo estádio do Botafogo, que fica na Rua Presidente Backer, está sob a gestão exclusiva do Estado desde 2023 e, apesar de não sediar mais partidas de futebol profissional, funciona atualmente como polo para aulas de esportes como natação, jiu-jitsu, basquete, entre outros.

O terreno listado pelo Governo inclui, além do Complexo, uma unidade do Programa Segurança Presente, uma escola e outras atividades. Em nota, o Governo do Estado disse que “nenhum imóvel que abriga serviço público será alienado sem que antes as atividades sejam transferidas para outro local”.

Segundo o Governo, uma série de estudos técnicos foram realizados no local e nos outros imóveis listados, levando em conta localização, estado de conservação, aptidão vocacional e potencial ganho de receita. “A alienação, uma vez autorizada, poderá ser feita apenas de parte do imóvel, podendo o Estado preservar os espaços que lhe atendem ou não interessa alienar”, afirmou em nota.

Prefeitura está em diálogo com Governo

Procurada por OSG, a Prefeitura de Niterói disse que está em diálogo com o Governo do Estado acerca do Complexo Esportivo Caio Martins e que “já detém a cessão da área do campo de futebol, onde pretende implantar um grande reservatório subterrâneo para rede pluvial e um parque municipal”, conforme já anunciado.

“A Prefeitura de Niterói espera que o Estado invista na recuperação e preservação de seus patrimônios na cidade”, afirmou, em nota, a gestão municipal.

PL de vereador pretende lutar contra projeto

Após a divulgação da lista, o vereador de Niterói Sylvio Maurício (PT) se manifestou nas redes sociais e disse que vai propor um projeto de lei para combater o leilão. Ainda não há detalhes sobre o projeto. “Enquanto Cláudio Castro tenta leiloar o Caio Martins, temos um PL para garantir que o espaço seja parte do Caminho da Memória, da Verdade e da Justiça. Privatizar é apagar a história e servir apenas à ganância de poucos. Niterói não está à venda”, afirmou o vereador.

PL TIRA A MÃO DO CAIO MARTINS!



Enquanto Cláudio Castro tenta leiloar o Caio Martins, temos um PL para garantir que o espaço seja parte do Caminho da Memória, da Verdade e da Justiça. Privatizar é apagar a história e servir apenas à ganância de poucos. Niterói não está à venda! pic.twitter.com/o9uVRaIa3T — Sylvio Maurício (@sylviomauriciof) August 15, 2025

Outros imóveis em Niterói serão leiloados

Além do Caio Martins, outros três terrenos em Niterói aparecem na lista para leilões. Dois deles seriam imóveis desocupados: um na Rua Passo da Pátria, 120, em São Domingos, e outro na Rua Cesário Francisco da Cruz Nunes Filho, 228, no Cantagalo. O terceiro terreno seria o da antiga sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Iaserj), que fica na Rua Cesário Francisco da Cruz Nunes Filho, 228, no Centro.

O objetivo do Governo seria arrecadar R$ 1 bilhão com a alienação dos imóveis. Entre os outros terrenos listados, estão os espaços do Batalhão de Polícia Militar do Leblon; o antigo Batalhão de Botafogo; a Ilha de Pombeba, na Lagoa de Jacarepaguá; o prédio da Escola de Música Villa-Lobos; e o antigo edifício da Fundação CEPERJ, que esteve no centro de um escândalo envolvendo uma folha de pagamentos secreta em 2022.