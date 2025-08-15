Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3964 | Euro R$ 6,3165
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Governo do Estado quer leiloar Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói

Construção histórica do bairro de Icaraí está na lista de imóveis protocolada pelo Governo para leilões; autoridades esperam lucrar mais de 1 bilhão de reais com venda de terrenos

relogio min de leitura | Escrito por Felipe Galeno | 15 de agosto de 2025 - 19:15
Prefeitura afirma que está em diálogo com Governo Estadual sobre o caso e disse que "já detém a cessão da área do campo de futebol"
Prefeitura afirma que está em diálogo com Governo Estadual sobre o caso e disse que "já detém a cessão da área do campo de futebol" -

Um dos espaços esportivos mais tradicionais de Niterói pode ser leiloado em breve. O Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, está entre os imóveis que o Governo do Estado do Rio de Janeiro espera vender em breve. Uma lista de 48 terrenos foi enviada pelo governador Cláudio Castro (PL) para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) junto de um pacote de projetos protocolados nesta semana.

O antigo estádio do Botafogo, que fica na Rua Presidente Backer, está sob a gestão exclusiva do Estado desde 2023 e, apesar de não sediar mais partidas de futebol profissional, funciona atualmente como polo para aulas de esportes como natação, jiu-jitsu, basquete, entre outros.

O terreno listado pelo Governo inclui, além do Complexo, uma unidade do Programa Segurança Presente, uma escola e outras atividades. Em nota, o Governo do Estado disse que “nenhum imóvel que abriga serviço público será alienado sem que antes as atividades sejam transferidas para outro local”.

Segundo o Governo, uma série de estudos técnicos foram realizados no local e nos outros imóveis listados, levando em conta localização, estado de conservação, aptidão vocacional e potencial ganho de receita. “A alienação, uma vez autorizada, poderá ser feita apenas de parte do imóvel, podendo o Estado preservar os espaços que lhe atendem ou não interessa alienar”, afirmou em nota.

Prefeitura está em diálogo com Governo

Procurada por OSG, a Prefeitura de Niterói disse que está em diálogo com o Governo do Estado acerca do Complexo Esportivo Caio Martins e que “já detém a cessão da área do campo de futebol, onde pretende implantar um grande reservatório subterrâneo para rede pluvial e um parque municipal”, conforme já anunciado.

“A Prefeitura de Niterói espera que o Estado invista na recuperação e preservação de seus patrimônios na cidade”, afirmou, em nota, a gestão municipal.

PL de vereador pretende lutar contra projeto

Após a divulgação da lista, o vereador de Niterói Sylvio Maurício (PT) se manifestou nas redes sociais e disse que vai propor um projeto de lei para combater o leilão. Ainda não há detalhes sobre o projeto. “Enquanto Cláudio Castro tenta leiloar o Caio Martins, temos um PL para garantir que o espaço seja parte do Caminho da Memória, da Verdade e da Justiça. Privatizar é apagar a história e servir apenas à ganância de poucos. Niterói não está à venda”, afirmou o vereador.

Outros imóveis em Niterói serão leiloados

Além do Caio Martins, outros três terrenos em Niterói aparecem na lista para leilões. Dois deles seriam imóveis desocupados: um na Rua Passo da Pátria, 120, em São Domingos, e outro na Rua Cesário Francisco da Cruz Nunes Filho, 228, no Cantagalo. O terceiro terreno seria o da antiga sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado (Iaserj), que fica na Rua Cesário Francisco da Cruz Nunes Filho, 228, no Centro.

O objetivo do Governo seria arrecadar R$ 1 bilhão com a alienação dos imóveis. Entre os outros terrenos listados, estão os espaços do Batalhão de Polícia Militar do Leblon; o antigo Batalhão de Botafogo; a Ilha de Pombeba, na Lagoa de Jacarepaguá; o prédio da Escola de Música Villa-Lobos; e o antigo edifício da Fundação CEPERJ, que esteve no centro de um escândalo envolvendo uma folha de pagamentos secreta em 2022.

Tags:

Complexo Esportivo Caio Martins estádio caio martins

Matérias Relacionadas