Carro roubado é identificado e recuperado em Niterói

Graças ao sistema de monitoramento do CISP, o carro foi localizado e apreendido em Icaraí, na Zona Sul da cidade

10 de agosto de 2025 - 15:15
Carro roubado passou por Niterói
Um veículo roubado foi identificado e recuperado em Niterói, com o auxílio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). O carro, que havia sido furtado em Itaboraí, foi detectado pelas câmeras do sistema de cercamento eletrônico ao transitar pela cidade. o veículo foi localizado e apreendido em Icaraí, na Zona Sul da cidade. 

O CISP, que conta com 120 câmeras inteligentes e 522 dispositivos de segurança distribuídos estrategicamente, emitiu um alerta em tempo real às forças de segurança, permitindo uma resposta rápida e eficaz. Desde sua implementação, o sistema já contribuiu para a recuperação de mais de 600 veículos envolvidos em crimes ou clonados.

A ação destaca a importância da tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança na prevenção e combate à criminalidade em Niterói.

