Carro roubado é identificado e recuperado em Niterói

Um veículo roubado foi identificado e recuperado em Niterói, com o auxílio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). O carro, que havia sido furtado em Itaboraí, foi detectado pelas câmeras do sistema de cercamento eletrônico ao transitar pela cidade. o veículo foi localizado e apreendido em Icaraí, na Zona Sul da cidade.

O CISP, que conta com 120 câmeras inteligentes e 522 dispositivos de segurança distribuídos estrategicamente, emitiu um alerta em tempo real às forças de segurança, permitindo uma resposta rápida e eficaz. Desde sua implementação, o sistema já contribuiu para a recuperação de mais de 600 veículos envolvidos em crimes ou clonados.

Leia também!

Lula recebe ligação de Putin para conversa sobre Ucrânia e Brics



Fortaleza e Botafogo empatam na abertura da semi do Brasileirão A2

A ação destaca a importância da tecnologia e da integração entre os órgãos de segurança na prevenção e combate à criminalidade em Niterói.