São Gonçalo promove terapia assistida por animais para autistas

Uma parceria entre as secretarias de Educação e Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo possibilitou um evento diferenciado no Centro de Referência Municipal em Autismo (CRMA) Prof. Marlene Felício Faria, no Centro, na manhã deste último sábado (02). Usuários dos CRMAs Centro e Gradim participaram da Terapia Assistida por Animais (TAA), através da coordenação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) da Secretaria de Saúde e do Espaço Senciense Aba e Afeto.

A “mini fazendinha” foi acompanhada por terapeutas das unidades e fez a diferença na rotina dos autistas. Coelhos, galinhas, cabritos, galo e um peru fizeram a interação com os participantes. Treinados para promover a saúde física, mental e emocional, os animais podem melhorar o bem-estar e a qualidade de vida com essa abordagem terapêutica. Entre os benefícios estão o estímulo à socialização, facilitando a interação; redução da ansiedade e do estresse; melhoria da autoconfiança e até a comunicação.

“Os animais que participaram da terapia no CRMA estão acostumados com os autistas. Eles já ‘trabalham’ fazendo terapia em outro lugar. Quisemos trazer um pouquinho deles para os autistas de São Gonçalo e conseguimos. Eles auxiliam o profissional de saúde no tratamento em diversas condições”, contou a coordenadora do programa municipal do TEA, Ana Rangel.