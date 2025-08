Encceja 2025: Construtora lidera número de colaboradores inscritos no exame nacional

Somente no estado do Rio, dez funcionários estão se preparando para a prova com o apoio da construtora - Foto: Divulgação

Somente no estado do Rio, dez funcionários estão se preparando para a prova com o apoio da construtora - Foto: Divulgação

Mais de 150 colaboradores da construção civil de diversas regiões do Brasil vão participar do encceja 2025. A MRV, empresa do grupo MRV&CO, é a companhia com o maior número de funcionários inscritos. Todos eles fazem parte do Programa Escola Nota 10, iniciativa da empresa que, desde 2011, transforma a realidade de trabalhadores ao levar educação básica diretamente para os canteiros de obras.

Somente no estado do Rio, dez funcionários estão se preparando para a prova com o apoio da MRV, com professores qualificados e aulas sendo ministradas dentro dos próprios canteiros de obras, no início do expediente, para não interferir na rotina dos trabalhadores.

Júlio de Jesus tinha 21 anos em 2013, quando largou os estudos para se dedicar exclusivamente ao trabalho. Ele até tentou trancar a matrícula por um período, para se estabilizar financeiramente, mas, na ocasião, a diretora informou que isso só seria possível se fosse para o Exército. Sem alternativa, abandonou o ensino médio na Escola Prefeito Luiz Guimarães, em Queimados, para fazer “bicos” como ajudante de pedreiro. Hoje, aos 33, ele continua trabalhando em canteiros de obras, mas com carteira assinada e uma nova meta: concluir os estudos. Júlio é um dos 155 alunos do programa Escola Nota 10 que farão a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Não fosse a otimização do tempo proporcionada pelo programa, a volta à sala de aula não seria possível para Júlio, que enfrenta uma rotina puxada. Só no deslocamento para o trabalho, ele gasta, em média, duas horas e meia por dia. Morador de Queimados, na Baixada Fluminense, acorda todos os dias às 3h30, toma seu café da manhã e caminha até a estação de trem, que o leva até o bairro do Maracanã. De lá, pega o metrô rumo ao destino final, Inhaúma, na Zona Norte do Rio, onde trabalha como servente no empreendimento Primor Carioca. Antes mesmo das 7h, está a postos para começar a trabalhar — ou a estudar, dependendo do dia. Quando o relógio marca 17h, toma o caminho de volta para casa, faz suas tarefas domésticas e, às 20h30, já está pronto para dormir e repetir tudo na manhã seguinte.

“Nunca pensei em voltar a estudar, porque achava que seria impossível conciliar. Mas, quando comecei a trabalhar na obra da MRV, no ano passado, fui apresentado ao programa e vi ali uma oportunidade real de crescer na carreira”, diz ele, que participa das aulas três vezes por semana, das 7h às 8h30.

O resultado do Encceja 2025 será divulgado no dia 15 de dezembro, após a aplicação das provas, marcada para 3 de agosto. Júlio está confiante. Se for aprovado, encerrará um ciclo iniciado há mais de uma década e dará o primeiro passo para conquistar um diploma de nível superior:

“Quero terminar essa etapa para começar um curso de administração e, no futuro, de engenharia. Meus colegas na obra até brincam comigo, me chamam de ‘meu futuro engenheiro’. Isso me dá força pra continuar”.

Escola Nota 10

O programa nasceu em 2011 com o propósito de erradicar o analfabetismo entre os colaboradores das obras e, ao longo dos anos, tornou-se um instrumento poderoso de desenvolvimento humano e profissional. As turmas têm duração média de um ano, com aulas realizadas durante o expediente e ministradas no próprio ambiente de trabalho. A iniciativa promove inclusão, amplia horizontes e fortalece a autoestima dos participantes.

“Os gestores de obras foram desafiados a garantir que tenha pelo menos uma escola em funcionamento em sua região de atuação. Além disso, a MRV conta com a parceria estratégica da Alicerce Educação, responsável pela implementação do programa nas obras e por ampliar o alcance e o impacto do programa”, explica Raphael Lafetá, Diretor executivo de relações institucionais e sustentabilidade da MRV&CO.

Encceja

Realizado pelo Inep desde 2002, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.