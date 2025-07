Agentes de programa de segurança, prendem homem que roubou 33 desodorantes em Copacabana

Agentes do programa do seguro prenderam homem que roubou 33 desodorantes - Foto: Divulgação

Agentes do programa do seguro prenderam homem que roubou 33 desodorantes - Foto: Divulgação

Agentes do programa de seguro do estado do Rio de Janeiro, prenderam, nesta quinta-feira (31/07), um homem acusado de roubar 33 frascos de desodorante e pacotes de fraldas de uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A equipe realizava patrulhamento nas proximidades da Praça Serzedelo Correia, quando foram relatados sobre o crime. Três indivíduos participaram da ação criminosa. Dois conseguiram fugir, mas um deles foi perseguido e capturado a poucos metros do local.

A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana), onde o caso segue sendo investigado. Assista o vídeo á baixo!





Divulgação