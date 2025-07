Marcha das Mulheres Negras reúne multidão na praia de Copacabana, neste domingo (27)

A praia de Copacabana foi palco da 11ª Marcha das Mulheres Negras, neste domingo (27). Centenas de pessoas estiveram presentes no evento, que teve o tema "Mulheres negras rumo à Brasília: contra o racismo, por justiça e o bem viver".

O movimento aconteceu no dia em que a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, completaria 46 anos. Estiveram presentes familiares da parlamentar, entre elas a ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco.

A caminhada começou por volta das 10h, na Praça do Lido, e seguiu em direção à Praça Almirante Júlio de Noronha. Diversas mulheres negras que fizeram parte da história ou foram figuras importantes foram homenageadas, como a cantora Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos.

Leia também:

▶ Mortes de 96 bebês nos anos 90 em Cabo Frio serão julgadas por Corte Interamericana de Direitos Humanos

▶ Preso após roubo a mercado em Niterói

A marcha contou com apresentações culturais, manifestações artísticas afro-brasileiras, pintura facial e recepção das caravanas. Lideranças de favelas, quilombos, comunidades de terreiro, movimentos sociais, coletivos culturais e redes de juventude também marcaram presença no ato.

Primeira vereadora negra eleita na cidade de Niterói, no ano de 2012, Verônica Lima esteve presente e reiterou a importância do evento e da presença de mulheres negras na política.

Evento teve a participação de diversas figuras importantes, como familiares da vereadora Marielle Franco | Foto: Divulgação

"É um evento muito importante para nossa luta, para nossa vivência e existência. É muito importante também a gente disputar os espaços de poder na sociedade brasileira, ocupando espaços no parlamento, mas não só no parlamento, nos espaços corporativos também. A presença das mulheres negras vem se acentuando e isso é fundamental para a transformação que a gente deseja."

Ao fim do evento, um manifesto político com as principais reivindicações das mulheres negras brasileiras foi divulgado pela organização.