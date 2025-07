PMs salvam bebê de cinco dias de vida em São Gonçalo

Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) salvaram uma bebê, de apenas cinco dias de vida, que estava sufocando após broncoaspirar - quando alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados pelas vias aéreas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (24), na BR-101, em São Gonçalo.

Segundo informações, a mãe e a avó da criança buscaram ajuda com os policiais que estavam baseados na rodovia federal, altura do KM309, sentido Itaboraí. O policial Cabo Moreira dirigiu até o Hospital Infantil Darcy Vargas, no Zé Garoto, enquanto seu colega, Cabo Carlos, realizou a manobra de Heimlich na bebê, conseguindo reanimá-la.

Na unidade de saúde, o médico elogiou o trabalho dos policiais pois, segundo ele, a criança poderia não ter sobrevivido caso o socorro não tivesse sido feito rapidamente.

Mãe e avó da criança seguiram no hospital, onde a bebê ficou em observação. O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).

Manobra de Heimlich - Também conhecida como manobra de desengasgo, é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas de uma pessoa que está engasgada. Ela consiste em aplicar compressões abdominais para forçar a saída do objeto ou alimento que está bloqueando a respiração.