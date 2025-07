Itaboraí realiza Pré-Conferências Regionais de Saúde a partir de agosto

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, dará início às Pré-Conferências Regionais de Saúde, etapas preparatórias para a XIII Conferência Municipal de Saúde. As ações têm como objetivo ampliar a participação popular na construção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

As pré-conferências são espaços democráticos de escuta e debate entre representantes da sociedade civil organizada, usuários do SUS, trabalhadores da saúde, gestores públicos, prestadores de serviço, movimentos sociais e instituições legalmente constituídas. O propósito é discutir diretrizes que subsidiarão as deliberações da conferência principal e contribuirão para a atualização do Plano Municipal de Saúde.

As inscrições para participar das pré-conferências estarão abertas de 24 a 28 de julho de 2025, e deverão ser feitas conforme as orientações do regulamento publicado no Diário Oficial. As vagas são limitadas e o encerramento das inscrições ocorrerá automaticamente após o preenchimento total.

Confira o calendário das Pré-Conferências Regionais:

1ª Pré-Conferência

Data: 02/08

Local: Rotary Club de Itaboraí-Rua Desembargador Ferreira Pinto – Centro

Abrangência: Agro Brasil, Sambaetiba, Vila Rica, Reta Nova, Reta Velha, Areal, Porto das Caixas e Centro

Link de inscrição: http://doity.com.br/pre-conferencia-municipal-de-saude–020825

2ª Pré-Conferência

Data: 09/08

Local: Escola Municipal Antônio Santos da Silva – Rua César Xará, 354 , Venda das Pedras

Abrangência: Engenho Velho, Quissamã, Nova Cidade, Ampliação II, Picos e Pachecos

Link de inscrição: http://doity.com.br/pre-conferencia-municipal-de-saude–090825

3ª Pré-Conferência

Data: 16/08

Local: Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos – Rua Presidente Dutra, Outeiro das Pedras

Abrangência: São Joaquim, Joaquim de Oliveira, Santo Expedito, São Miguel, Vale do Sol, Ampliação I, Mangueira, São José e Cabuçu.

Link de inscrição: http://doity.com.br/pre-conferencia-municipal-de-saude–160825

4ª Pré-Conferência

Data: 23/08

Local: Escola Municipal Roberta Maria Sodré – RJ-104, s/n – Apolo II

Abrangência: Aldeia da Prata, Jardim Planalto, Granjas Cabuçu, Apolo, Planalto do Marambaia, BNH do Marambaia e Vila Brasil.

Link de inscrição: http://doity.com.br/pre-conferencia-municipal-de-saude–230825

5ª Pré-Conferência

Data: 30/08

Local: Escola Municipal José Ferreira – Rodovia BR-493, Parque Aurora, Itambi

Abrangência: Bairro Amaral, Grande Rio, Itambi, Santo Antônio, Helianópolis, Visconde e Monte Verde.

Link de inscrição: http://doity.com.br/pre-conferencia-municipal-de-saude–300825