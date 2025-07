BioParque do Rio anuncia a chegada de novos animais nessas férias e inaugura o inédito 'Reino dos Axolotes'

As férias escolares ganharam um reforço cheio de mistério e descoberta no zoológico do Rio, que inaugura, no dia 18 de julho, o “Reino dos Axolotes” – uma experiência inédita e imersiva dedicada a uma das espécies mais fascinantes do mundo animal. O espaço une mitologia mexicana, ambientação lúdica e educação ambiental, criando uma jornada interativa para todas as idades.

Vindos do México e cercados por lendas ancestrais, os axolotes agora vivem em um ambiente cenográfico inspirado nos canais de Xochimilco e nas tradições do Día de Muertos, combinando cultura, tecnologia e conservação. Com guelras externas, aparência de “sorriso permanente” e a habilidade de regenerar partes do corpo, esses anfíbios já conquistaram o imaginário de crianças e adultos, e agora podem ser vistos de perto no coração da Quinta da Boa Vista.

O “Reino dos Axolotes” também traz uma importante mensagem de conservação. Os animais que agora encantam o público foram vítimas do tráfico e resgatados pela Polícia Rodoviária Federal em 2022. Após passarem por reabilitação no Bioparque Pantanal, chegaram ao Rio de Janeiro em maio de 2025, com acompanhamento técnico do AquaRio até a abertura do novo espaço.

“Mais do que uma exposição, o Reino dos Axolotes é um convite à reflexão sobre como nossas escolhas impactam o futuro da biodiversidade”, destaca Marcos Traad, diretor técnico do Grupo Cataratas. O espaço abriga ainda outros animais vítimas do tráfico, como escorpiões e tarântulas brasileiras e mexicanas, ampliando o alerta sobre o impacto do comércio ilegal de animais silvestres.

Durante as férias, o BioParque do Rio funciona em horário especial todos os dias da semana, inclusive segundas e terças, oferecendo uma oportunidade única para famílias explorarem a nova atração, além dos recintos dedicados à fauna brasileira e outros ambientes de destaque.

Alerta importante:

Apesar de sua popularidade em jogos como Minecraft e Roblox, o axolote está criticamente ameaçado de extinção. No Brasil, sua criação e venda são proibidas e configuram crime ambiental. Denunciar o tráfico é essencial para proteger essa espécie única.

Com o “Reino dos Axolotes”, o BioParque do Rio convida o público a viver uma experiência de férias diferente, onde mito e realidade se encontram — e onde até os deuses precisam de cuidado.

BioParque do Rio – Férias com propósito e diversão

Funcionamento: Todos os dias da semana, inclusive segundas e terças-feiras (até 3 de agosto)

Das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: https://www.bioparquedorio.com.br

Estacionamento: Disponível no local