Parreira deixa sua marca na Calçada da Fama do Maracanã nesta sexta (18)

O Maracanã será palco de uma homenagem histórica nesta sexta-feira, 18 de julho, a partir das 10h30. Carlos Alberto Parreira, o treinador que comandou a Seleção Brasileira rumo ao título da Copa do Mundo de 1994, será o primeiro técnico a deixar sua marca na Calçada da Fama do estádio mais emblemático do país.

A ação, realizada pela Suderj em colaboração com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, pretende valorizar, sobretudo, a trajetória marcante de Parreira no cenário esportivo nacional e global.

Durante décadas, o ex-treinador da Seleção acumulou feitos importantes na história do futebol brasileiro. Além da conquista do tetra nos Estados Unidos, Parreira também colecionou outros triunfos vestindo as cores verde e amarela.

Após a glória de 1994, Parreira voltou a ocupar o cargo de técnico da Seleção Brasileira em diferentes momentos. Nos anos 2000, ampliou seu currículo ao levantar a taça da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações em 2005, campanhas que reafirmaram o protagonismo do Brasil nas competições internacionais sob seu comando.

Carlos Alberto Parreira, aos 80 anos | Foto: Divulgação

Além de seu papel fundamental no futebol brasileiro, Parreira se destacou por sua leitura tática refinada e pela experiência à frente de seleções como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul.

A homenagem no Maracanã representa o reconhecimento a uma trajetória que foi além das vitórias em campo. Agora, Parreira, que enfrentou e superou um linfoma, se junta ao seleto grupo de lendas com os pés na Calçada da Fama.