Nos EUA, policias prendem entregador, mas finalizam entrega de pizza para o cliente

A polícia de Tempe (Arizona, EUA) viralizou após um vídeo onde os policiais fazem a entrega de uma pizza a uma moradora da cidade. O episódio aconteceu na noite do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

A legenda do vídeo diz: "Quando o seu entregador do GrubHub é preso... a Polícia de Tempe entrega". Os agentes deixaram a cliente completamente surpresa com a iniciativa bastante inusitada.

No vídeo, é possível perceber que a cliente ficou chocada ao abrir a porta e encontrar dois policiais com seu pedido de pizza e temeu que algo de errado tivesse acontecido. Ela disse "olá" aos agentes, que foram simpáticos. Um deles respondeu, "como você está?".

Leia também:

▶ Prefeitura de Niterói lança programa Fila Zero para eliminar espera por exames no SUS

▶ Motorista de aplicativo é flagrado com carro roubado na Ponte Rio-Niterói

Na sequência, ela diz que está bem e um policial, segurando a caixa de pizza, pergunta o nome dela para verificar se estavam no endereço correto para terminar a entrega. E ela confirmou que era ela mesma, Brandy.

Nesse momento, o policial informa que o funcionário do GrubHud foi preso e que mesmo assim, a pizza deveria ser entregue. A moradora, claro, ficou boquiaberta com a situação inesperada e completamente nova que viveu.

No X (antigo Twitter), o Departamento de Polícia de Tempe se explicou: "Quando um entregador foi preso durante uma blitz de trânsito, nossos policiais garantiram que a pizza chegasse ao cliente. O pedido estava quente e pronto, e o suspeito foi pego em flagrante."

O entregador havia sido preso por excesso de velocidade e direção imprudente, de acordo com a Fox News Digital.