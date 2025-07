Inscrições para Curso de Leitura e Escrita na Educação Infantil de Niterói terminam nesta terça-feira (15)

Terminam nesta terça-feira (15) as inscrições para o curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil” (LEEI), da Secretaria Municipal de Educação de Niterói. A formação é direcionada aos profissionais da rede municipal, lotados em turmas da Educação Infantil, e tem como foco o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovem o letramento e o desenvolvimento da linguagem, fortalecendo a leitura e a escrita nos anos iniciais. Os encontros começam no mês de agosto, com previsão de término em julho de 2026.

A proposta da formação é ampliar o repertório dos profissionais da Educação Infantil em relação à oralidade, leitura e escrita, oferecendo suportes teóricos e orientações metodológicas que contribuam para o planejamento de práticas pedagógicas. O curso parte do entendimento de que a linguagem escrita está presente no cotidiano das crianças desde muito cedo, e que a escola tem um papel fundamental em potencializar essas experiências, respeitando as especificidades da primeira infância e valorizando as interações e as brincadeiras como parte essencial desse processo.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a formação reforça o compromisso da cidade com a qualidade do ensino desde os primeiros anos escolares.

"Desde o início da nossa gestão, a alfabetização tem sido prioridade. Sabemos o quanto esse processo foi impactado pela pandemia e, por isso, construímos, junto com os profissionais da rede, a política ‘Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão’. O programa do Governo Federal reforça esse caminho que já estamos trilhando em Niterói. Vamos seguir intensificando as formações, trocando experiências e construindo, juntos, os caminhos para o desenvolvimento das nossas crianças”, destacou Bira Marques.

Niterói será um dos polos de formação e, ao todo, serão disponibilizadas até 120 vagas para os profissionais que tiverem interesse em participar. Podem se inscrever professores, pedagogos e diretores lotados em turmas da Educação Infantil. Os encontros acontecerão de forma quinzenal, às quartas-feiras à noite ou aos sábados pela manhã.

Os profissionais que tiverem interessem participar, podem se inscrever através do link: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=u0batxyrhEm5RpBzJtLcb4i6sQuyZs1Kqa-gpckItwNUODIwRFFPU0FaS0czTzAzTkEwWVYwWTIyWi4u&route=shorturl