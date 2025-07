Confusão marca eleição partidária do PT em São Gonçalo; vídeo

Votação acontece no Clube Mauá, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

A eleição partidária do PT, em São Gonçalo, neste domingo (6), ficou marcada por uma confusão generalizada. O evento aconteceu no Clube Mauá, no Centro.

Alguns membros do partido acabaram se desentendendo e o clima ficou tenso. O motivo da briga ainda é desconhecido.

Os organizadores precisaram intervir para conter os ânimos e dar continuidade ao evento de forma segura.

Em Niterói, a votação acontece no Clube Cinco de Julho e transcorre normalmente, segundo informações.

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo a etapa nacional do Processo de Eleições Diretas (PED), que escolherá os novos dirigentes do partido em todos os níveis — municipal, estadual e nacional — incluindo o próximo presidente nacional da legenda. A votação segue até às 17h.







*Em atualização