Moradores denunciam risco de desabamento de calçada devido a vazamento em Nova Cidade; Vídeo

Moradores da Rua Álvares Esteves, em Nova Cidade, São Gonçalo, estão vivendo dias de angústia diante do risco iminente de um desabamento em uma das calçadas da rua, afetada por um problema de vazamento de água, que não foi sanado quando iniciou, no ano passado.

"Parte da calçada em frente à minha casa foi interditada pela Defesa Civil, que emitiu um laudo apontando que existe um risco real de desabamento, colocando em perigo moradores, pedestres e até mesmo veículos que passam pelo local", afirmou o motorista Darly Júnior, 40 anos, morador mais afetado pelo problema.

Ainda segundo o morador, o problema começou no ano passado com um vazamento na rua em frente à calçada. "A Águas do Rio veio aqui e esse problema de vazamento de água foi, a princípio, sanado. Mas internamente a água continuou vazando, minando o solo e fazendo com que a estrutura perdesse as forças e viesse abaixo", disse.





Divulgação/Arquivo Pessoal

Autor: Divulgação/Arquivo Pessoal | Descrição:

Porém, o problema ficou ainda mais grave há cerca de dois meses, quando as paredes da casa da tia de Darly, que fica logo abaixo da dela, caíram devido ao vazamento, ocasionando na interdição da Defesa Civil tanto da residência da tia do morador, quanto da calçada que fica em frente à sua própria residência.

"A Águas do Rio cuida hoje da água da cidade e esse vazamento é proveniente da rua. Também tenho registros, com fotos e vídeos que mostram o risco real de desabamento da calçada, colocando em perigo pedestres, moradores e veículos que passam pelo local. Corremos o risco de toda a estrutura da calçada cair e causar um acidente ainda maior", afirmou o morador.

O local foi interditado pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

"Na nossa casa que fica em cima, onde está essa área interditada da calçada, fica o meu quarto e da minha esposa, então a gente fica extremamente receoso de acontecer algum desabamento. A concessionária deveria ter feito uma obra de contenção. Tentamos acioná-los, mas não temos retorno e o problema só aumenta", completou Darly.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Águas do Rio informou em nota que realizou, no ano passado, uma intervenção na Rua Álvaro Esteves, em Nova Cidade, São Gonçalo, para sanar um vazamento na rede de abastecimento localizada na rua.

"A manutenção foi devidamente executada e resolvida pela concessionária. Com relação às imagens encaminhadas, identificamos que o ponto de vazamento retratado se refere a uma ligação interna do imóvel, não estando sob responsabilidade da empresa. A Águas do Rio reforça que segue à disposição para apoiar na ocorrência, caso necessário", disse em nota.