Palmeiras empata e será adversário do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo

Caso perca para o Botafogo, será a última partida de Estevão com a camisa do Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Botafogo conheceu, na noite desta segunda-feira (23), seu próximo adversário na Copa do Mundo de Clubes. Com o empate entre Palmeiras e Inter Miami, o time brasileiro garantiu a primeira colocação do grupo e vai encarar o Alvinegro nas oitavas.

Depois de garantir sua vaga nas proxima fase ao perder por 1 a 0 para o Atlético de Madrid durante a tarde, o Alvinegro aguardava o resultado do jogo do Palmeiras para saber quem enfrentaria. Como ficou em segundo no grupo, o Botafogo vai encarar o Alviverde, que venceu sua chave.

O jogo já tem dia e hora marcada. Vai acontecer no sábado, às 13h.

Amanhã, terça-feira, é dia de conhecer o adversário do Flamengo, que ja esta classificado. E na quarta-feira, o Fluminense joga para se classificar.