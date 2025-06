Grupo Amanhecer comanda roda de samba em São Gonçalo

Domingo (22) é dia de samba em São Gonçalo. O Grupo Amanhecer é a principal atração da roda de samba que estreia no Salão oxigênio, no Rio do Ouro, em São Gonçalo. Os músicos prepararam um show que inclui sucessos do samba e do pagode do passado e do presente.

A roda de samba começa às 13h, com churrasco '0800', e venda de bebidas a preços promocionais. o evento terá participações especiais de Marcinho do Sax, Breno Brum, Viny do Cavaco e do cantor Leozin.

O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais.