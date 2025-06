Cacique intensifica plano para desfile em homenagem a Arhur Maia para Carnaval de 2026

Em meio à preparação do plano de desfiles para o Carnaval de 2026, quando homenageará o músico Arthur Maia, os dirigentes da escola de samba Cacique da São José, de Niterói, acompanharam, no última segunda-feira (16), na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Centro, a exibição do documentário sobre a vida e a obra do artista, em evento realizado pela Prefeitura de Niterói.

Convidados pelos familiares de Arthur, os sambistas da escola da Zona Norte de Niterói compareceram, não apenas para aprofundar a pesquisa para o projeto de desfile, mas também conhecer outros parentes do baixista e aumentar ainda mais a integração que já existe desde que ambas as partes fecharam a parceria colaborativa para o desenvolvimento desse plano. Nesse sentido, os segmentos para o Carnaval de 2026 estão sendo escolhidos pela escola e também há uma troca de ideias permanentes com parentes do baixista.

Campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói, em 2025, a Cacique da São José trabalha com entusiasmo, desde abril, na apresentação do enredo 'Arthur Maia, Sempre Vivo – A História do Gigante Gentil', no Carnaval de 2026, que vai marcar a volta da agremiação ao Grupo B. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o encontro com os familiares do Arthur Maia, presentes no evento com a diretora executiva da Cacique, Monica Miranda, e a presidente do conselho fiscal da escola, Regina Silvestre, após a exibição do documentário.

Regina Silvestre e Mônica, dirigentes da Cacique, entre Arthurzinho Maia: momentos de alegria e grande emoção | Foto: Divulgação/Cacique da São José

“Assistir ao documentário Arthur, o Gigante foi uma experiência profundamente emocionante. Ele não era apenas um gênio da música, era um alicerce da nossa cultura, um gigante que andava entre nós com humildade e generosidade. Ver sua trajetória contada com tanto cuidado, respeito e verdade me fez mergulhar em momentos marcantes da sua história e refletir sobre o quanto ele foi – e continua sendo – essencial para a nossa cidade e para o mundo. As imagens, os depoimentos, as lembranças…Tudo me tocou profundamente", afirmou Regina Silvestre.

A filho de Arthur, Júlia Maia, a primeira a ser procurada e ser informada sobre a iniciativa da escola em homenagear Arthur, recebeu a ideia como muita alegria e gratidão. "Por sua história, por seu talento e por seu coração, acredito que seja um dever, não apenas da família, mas de Niterói, cuidar da memória e do legado deixado por ele. Tenho certeza que será emocionante para todos que o conheceram! E faremos um belíssimo desfile!", afirmou.

O documentário sobre o baixista foi exibido na última segunda-feira na sala Nelson Pereira dos Santos | Foto: Divulgação

Niterói Audiovisual - O documentário sobre Arthur Maia foi uma das atividades do evento 'Niterói Audiovisual', que contou com mesas redondas, entre outras atividades, para se discutir, com profissionais dessa área, os desafios e perspectivas no Estado do Rio e no país.

Quem é - Baixista, compositor e produtor Arthur Maia, nascido no bairro de Cascadura, no Rio, viveu quase toda vida em Niterói, de trajetória marcante na música brasileira, com reconhecimento artístico internacional. O músico morreu em dezembro de 2018, aos 56 anos, de causas naturais.

O músico eclético encantou gerações, não apenas em carreira solo, mas também como produtor musical e integrante de bandas de artistas, como ele, consagrados da MPB: Ivan Lins, Luiz Melodia, Márcio Montarroyos, Lulu Santos, Jorge Benjor, Gal Costa, Djavan, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Caetano Veloso, George Benson, Juarez Moreira, Marisa Monte, Fernanda Fróes, Mart'nália, Roberto Carlos e Seu Jorge, entre outros, estão entre os que Arthur trabalhou.