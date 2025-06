Grupo Gaia marca presença na Bienal do Rio 2025 com escritores premiados

Entre os dias 13 e 22 de junho acontece a Bienal do Rio 2025. E, neste ano, onde a cidade do Rio é a Capital Internacional do Livro, o Grupo Gaia não poderia estar de fora. Apresentando seus selos Afeto, Serpentine e Muiraquitã, o grupo conta, nesta edição, com mais de 50 autores e por volta de 140 títulos, que estarão em exposição no pavilhão 4 (Verde), rua Q48.

Os selos, baseados em três municípios, Niterói, Maricá e Grande Rio, tem em seu staff autores de diversas regiões do Brasil, muitos livros premiados nacionalmente, tais como a “Coletânea Mãe Atípica”, o livro infanto-juvenil “Sábio Argumento” e o romance “Bora! Que a vida está passando”. Com lançamentos diversos no estande, a organização espera receber um grupo variado de leitores durante todos os dias do evento.

“Esta é minha 9ª Bienal do Rio como profissional do livro e a 2ª como responsável pelo Grupo Gaia. Eu e meus sócios Nilton Oliveira e Kenia (Drak), estamos muito felizes de podermos ofertar a nossos autores um espaço intimista e amigável onde eles possam receber seus leitores. Quem passar por aqui terá a chance de conhecer obras infantis, romances, poesia, e muito mais. Nossos autores chegam de várias partes do Brasil e isso nos enche de alegria!” Pontua Roberta de Souza, CEO da Gaia.

Além disso, o Grupo Gaia abrigará, este ano, autores independentes, das mais diversas regiões do país, entre eles o Coletivo Escritoras Vivas, de São Gonçalo, cujos livros, publicados pela editora Mapa das Letras, estarão à venda durante todo o evento.

Autoras Suzane Veiga, Yonara Costa e Cyntia Fonseca, com a coleção de Poesia Escritoras Vivas | Foto: Divulgação

Livros de autoras do Coletivo Escritoras Vivas estarão à venda no stand da Gaia Comunicação | Foto: Divulgação

A Bienal do Rio acontece no Rio Centro, Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Confira a programação completa no instagram @gaiasscomunicacao.