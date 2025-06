Governo proíbe mais três marcas de azeite de seguirem no mercado

O governo federal divulgou restrições a 11 marcas de azeites nesta sexta-feira (06). Três das marcas foram proibidas e outras oito tiveram lotes considerados como impróprios para o consumo.

As marcas Campo Ourique, Málaga e Serrano tiveram sua comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por problemas relacionados aos CNPJs das empresas responsáveis e também por estarem em desacordo com os padrões exigidos para rotulagem e composição.

O Ministério da Agricultura desclassificou outras oito marcas e lotes de azeite por fraude.

Em maio, a Anvisa já havia proibido outras seis marcas por conta de problemas com as empresas responsáveis pelas marcas. No caso, elas apareciam como importadoras desses azeites. São elas:

➔ JJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 37815395000190 (Campo Ourique): CNPJ extinto por liquidação voluntária em 8 de janeiro de 2025.

➔ CUNHA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 34365877000106 (Málaga): CNPJ considerado "inexistente de fato" desde 16 de janeiro de 2020.

➔ INTRALOGÍSTICA DISTRIBUIDORA CONCEPT LTDA. - CNPJ: 72726474000207 (Serrano): CNPJ suspenso por inconsistência cadastral na Receita Federal.

Segundo a Anvisa, os produtos foram submetidos a laudo que apontou problemas com "os padrões estabelecidos pelas legislações vigentes nos ensaios de rotulagem e físico-químico". Anteriormente, os azeites Málaga e Serrano já haviam sido proibidos pelo Ministério da Agricultura em outubro de 2024.

No caso das oito marcas desclassificadas pelo Ministério da Agricultura, os produtos continham óleo de soja em sua composição e foram considerados impróprios para consumo, após análises laboratoriais do Ministério.

Em maio, o governo já havia proibido a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de outras seis marcas de azeite: Alonso, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Grego Santorini, La Ventosa e Quintas D'Oliveira.