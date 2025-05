Explosão de carro em São Gonçalo mobiliza bombeiros e movimenta redes sociais (vídeo)

A explosão de um carro de passeio, na Avenida José Lopes Raposo, no bairro Colubandê, próximo ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira (29), mobilizou o Corpo de Bombeiros e movimentou as redes sociais.

Durante a noite, imagens do carro incendiado e dos bombeiros combatendo as chamas foram divulgadas no mundo virtual. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Colubandê foi acionado às 21h40 para conter as chamas. A explosão ocorreu na altura do número 315 e ainda não há informações sobre vítimas.

* Em apuração