O mundo do samba está de luto. Morreu, na última quarta-feira (29), o compositor da Unidos do Viradouro, Eduardo Henrique Brantes dos Santos, o 'Dadinho'. Um dos maiores vencedores de concursos de sambas enredo da vermelha e branca de Niterói. Hemofílico, ele vinha tentando se recuperar de problemas cardiovasculares e teve complicações de saúde no fim de semana.

O sepultamento do sambista aconteceu na tarde dessa quinta-feira (29), no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, em Várzea das Moças, Niterói.

Nas redes sociais, a morte de Dadinho repercutiu, com muitas manifestações de carinho, apoio à família e reconhecimento ao legado deixado por ele, um apaixonado pelas escolas de samba e que ao longo de todo vida artística, demonstrava grande paixão pela Viradouro, sua escola de coração.

"E com muito pesar que comunicamos o falecimento do nosso amigo e grande compositor Eduardo (dadinho ), Declaramos a nossa solidariedade a família e amigos, E desejamos que o nosso querido amigo descanse em paz !", informou a Ala de Compositores da Viradouro nas redes sociais da agremiação. O Clube Combinado 5 de Julho, no Barreto, onde 'Dadinho' era sócio e assíduo frequentador, também divulgou nota de pesar pelo falecimento.

Sambas - Dadinho esteve entre os compositores autores de sambas que embalaram os desfiles da Viradouro nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2013 e 20020. No ano de 2027, a Mocidade Independente de Padre Miguel levou para a Marquês de Sapucaí um samba que também teve participação de Dadinho.