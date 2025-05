Maricá inaugura quatro estações das “Vermelhinhas” nos condomínios do Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), inaugurou nesta segunda-feira (26/05) quatro estações das Vermelhinhas, sistema de bicicletas compartilhadas gratuitamente, nos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu. Com os novos equipamentos, o município possui agora 52 estações (42 adultas e 10 infantis) com 520 bicicletas (420 adultas e 100 infantis), atendendo a mais de 195 mil usuários cadastrados.

Celso Haddad, presidente da EPT, destaca que as estações irão garantir maior mobilidade aos moradores dos dois residenciais para deslocamentos pela cidade, seja para o lazer ou trabalho.

“O cidadão poderá fazer a integração com a linha E26 do Vermelhinho, que atende os condomínios do MCMV. Ele usa a bicicleta, pega o ônibus e se desloca por diversos pontos da cidade. É mais dignidade e mobilidade para todos”, disse Haddad.

Bruna Tavares, secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, enfatizou que as bicicletas compartilhadas irão garantir mais conforto, inclusão e mobilidade. “O objetivo é dar oportunidade para que essas crianças possam brincar e para deslocamento dos moradores até o Centro de Inoã, por exemplo. Essas estações irão facilitar o dia-a-dia de todos”, acrescentou Bruna.

Assim que a estação de Inoã foi inaugurada, Lucas da Silva de Carvalho, de 26 anos, baixou o aplicativo das Vermelhinhas para começar a utilizar o equipamento público. “Ficou muito bom. É melhoria para a comunidade. Agora a gente vai na padaria rapidinho. É só destravar a bicicleta”, comemorou o morador do residencial Carlos Alberto Soares de Freitas.

Também morador da unidade de Inoã, Adilson José de Souza, de 57 anos, disse que está sem bicicleta e as ‘Vermelhinhas’ serão muito úteis nos deslocamentos e no lazer. “Acho muito bom porque poderia ir aos lugares mesmo sem dinheiro. Agora a gente pega a bicicleta, vai lá fora, pega o ônibus. Vai me adiantar muito”, comentou.

Vermelhinhas pela cidade

O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá foi inaugurado em março de 2021. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência.

O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas aos sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só́ poderá́ ser feita após o intervalo de 15 minutos. Para conferir a localização das estações disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.

Além dos números expressivos, o sistema já evitou a emissão de mais de 301 toneladas de CO², contribuindo diretamente para a preservação ambiental.