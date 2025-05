Povos de comunidades do Brasil se reúnem em Niterói para debate com foco em questões climáticas

Lideranças jovens de comunidades e povos tradicionais de todo o País estarão em Niterói, entre os dias 26 e 30 de maio, no encontro que acontecerá na Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, para formação popular com foco na questão climática.

O encontro busca fortalecer a atuação de jovens comunicadores quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outros grupos, como protagonistas na defesa de seus territórios, saberes e direitos fundamentais. A atividade acontece em um momento estratégico, no ano em que o país recebe a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em novembro, na cidade de Belém.

O projeto é um desdobramento do projeto Jovens Comunicadores, que atua na formação de juventudes periféricas para o enfrentamento da desinformação e o fortalecimento da comunicação comunitária.

A edição Territórios Vivos é direcionada a jovens de 28 grupos reconhecidos como PCTs no Brasil – entre eles quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais e outros que desempenham papel essencial na proteção da sociobiodiversidade brasileira, apesar de enfrentarem os impactos diretos das mudanças climáticas, do desmatamento e das pressões econômicas sobre seus territórios.

Durante a imersão em Niterói, os jovens irão construir uma campanha de comunicação com foco em incidência política, visando defender suas culturas, territórios e modos de vida frente à crise climática global.

O programa envolve oficinas práticas, rodas de conversa, mentorias, vivências culturais e produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais, mídias comunitárias e tradicionais. “Esta formação é um passo significativo na garantia que os povos e comunidades tradicionais tenham voz ativa nos debates sobre clima e desenvolvimento sustentável, ocupando os espaços de decisão e construindo suas próprias narrativas”, destaca Carolina Rodriguez, da equipe de gestão da Bem Tv.

A realização do projeto é fruto de uma parceria entre a Bem TV, o projeto Territórios Vivos – executado pela Cooperação Alemã GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), em articulação com o Ministério Público Federal (MPF), o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) e a Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil.

Sobre a BemTv:

A BemTv é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que desde 1992, trabalha com mídia e educação junto a adolescentes e jovens nos territórios populares de Niterói e São Gonçalo, com objetivo de construir, junto com as juventudes, uma sociedade mais igualitária.