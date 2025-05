Após obras, moradores do Galo Branco estão há dois anos sem abastecimento regular de água

Moradores da Rua Argeu de Almeida Soares, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, enfrentam há dois anos problemas no abastecimento de água após obras realizadas pela concessionária Águas do Rio em frente ao Posto de Saúde Madre Teresa de Calcutá. Apesar das inúmeras reclamações, a empresa não teria enviado equipes para resolver a situação, segundo relatos dos próprios moradores.

“Eles quebraram em frente à minha casa e em outros pontos aqui da rua e, depois disso, ficamos sem água”, disse a moradora Michele da Costa Oliveira, 36 anos.

Por causa da falta d'água, os moradores realizaram diversas reclamações para a concessionária, que informou que enviaria uma equipe ao local, o que os clientes da Águas do Rio afirmam que nunca ocorreu.

“Até chegaram a dizer que poderia ter pedra nos canos e que mandariam alguém para mexer, mas isso nunca aconteceu. Antes a água chegava até a cisterna, aí falaram que estava sem força, coisa que nunca aconteceu. Então compramos uma bomba e colocamos lá embaixo para puxar, e mesmo assim, nada”, relatou a moradora.

A falta de água faz com que os moradores busquem alternativas para permanecerem abastecidos, com caminhões-pipa. Entretanto, surge mais uma dificuldade, pois o serviço não é entregue no dia correto e os moradores ficam dias sem água em suas caixas.

“Recebemos caminhões-pipa, mas na maioria das vezes com atraso. Aí, ficamos três, quatro dias sem uma gota de água. Eu vou para a casa da minha mãe tomar banho, pegar alguns galões de água para lavar o banheiro e a louça. É algo bem chato”, contou Michele.





Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que : “verificou que o abastecimento na rua está regular e trata-se de uma questão pontual. O cliente está sendo abastecido via caminhão-pipa até a normalização do fornecimento no imóvel. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".

