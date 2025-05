PF investiga venda ilegal de obras de arte apreendidas e cumpre mandado na Zona Sul do Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) a segunda fase da Operação Loris, para investigar a venda ilegal de obras de arte que haviam sido apreendidas e estavam sob responsabilidade do investigado como depositário fiel.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com o objetivo de identificar outras obras de arte que possam ser objeto de apreensão.



O grupo econômico chefiado pelo investigado ganhou projeção no cenário carioca ao emitir debêntures ofertadas publicamente, sem autorização da CVM, captando, assim, centenas de milhões de reais. A organização criminosa também patrocinou eventos, museus e esportistas, além de ter adquirido um teatro em área nobre do Rio de Janeiro, com o objetivo de difundir o nome do grupo.

O alvo da operação poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e emissão ilegal de debêntures.