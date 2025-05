Moradores do Boaçu estão sem água há dois meses após obras e falha em bomba

Moradores da Rua Nicolau Tolentino, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, denunciam que estão sem abastecimento de água há cerca de dois meses. Segundo relatos, o problema começou após obras realizadas na região e se agrava pela ineficiência da bomba do Mutuá, responsável por enviar água à localidade. A falta de hidrômetros nas residências também dificulta o acesso a soluções emergenciais, como o pedido de caminhões-pipa.





“Então, depois da obra, nós tivemos falta de água; depois voltou ao normal, agora parou de novo”, disse a moradora Rosana Nunes Rodrigues, de 37 anos, que informou que os moradores ficaram apenas um ano com abastecimento regular após a conclusão da obra.







Tal situação tem gerado diversos problemas para os moradores, principalmente para pessoas com deficiência ou com alguma doença.

“Eu tenho a minha filha que tem problema de pele, há cadeirantes aqui no quintal, há crianças que precisam de água — e não têm”, desabafou uma moradora.

Os moradores alegam que não têm o direito de solicitar caminhão-pipa à concessionária Águas do Rio, pois ainda não foram instalados hidrômetros nas residências, o que dificulta ainda mais o abastecimento.



“Eu comprei água até onde deu. Agora, não tenho mais como comprar. A gente não tem hidrômetro”, disse outra moradora.

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que “uma equipe técnica está no local realizando a verificação do abastecimento. Quanto aos hidrômetros, a concessionária esclarece que a região dispõe de rede, e os moradores podem solicitar a instalação dos equipamentos pelo telefone 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp”.