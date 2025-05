Rico Melquiades participa da CPI das Apostas no Senado como testemunha

O influenciador digital e campeão do reality show A Fazenda 13, Rico Melquiades, compareceu ao Senado Federal nesta manhã (14) para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas, também conhecida como CPI das Bets. A comissão investiga a atuação de influenciadores na promoção de plataformas de apostas online no Brasil.

Rico depõe na condição de testemunha, um dia após a influenciadora Virgínia Fonseca ter sido ouvida pelo colegiado. Assim como ela, o ex-participante de reality recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para exercer o direito ao silêncio em perguntas cujas respostas possam incriminá-lo.

A decisão foi tomada na terça-feira (13) pelo ministro Alexandre de Moraes, que assegurou a Rico Melquiades o direito à não autoincriminação. O ministro também autorizou que ele esteja acompanhado por advogados durante o depoimento.

Rico foi um dos alvos da Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas em janeiro deste ano, que apura a promoção irregular de jogos de azar por influenciadores digitais.

A participação de influenciadores marca uma nova fase da CPI das Bets, que está em sua reta final e deve ser concluída em aproximadamente 45 dias. No entanto, a relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), considera possível uma prorrogação do prazo.

Na terça-feira (13), a comissão ouviu Virgínia Fonseca, que também depôs como testemunha. Embora tivesse o direito de permanecer em silêncio, a influenciadora respondeu à maioria das perguntas, excetuando-se aquelas sobre os valores recebidos por divulgar plataformas de apostas.

A CPI das Apostas tem como objetivo entender a influência de personalidades da internet na promoção de jogos de azar e a possível relação desses conteúdos com práticas ilegais. A convocação de influenciadores digitais sinaliza o esforço dos senadores em apurar com mais profundidade o papel dessas figuras públicas no crescimento do mercado de apostas on-line.