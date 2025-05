No Hospital Ronaldo Gazolla, mãe e filho compartilham a mesma vocação: cuidar

No Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, o cuidado vai além da técnica. É parte de histórias que se cruzam nos corredores, dos vínculos que atravessam gerações. E, neste Dia das Mães, e às vésperas da Semana da Enfermagem, que inicia amanhã (12), uma dessas histórias ganha destaque: a da enfermeira Luciana da Silva e do técnico de enfermagem Luiz Filipe da Silva, mãe e filho que carregam não apenas o mesmo sobrenome, mas também a paixão por cuidar.

Ainda na infância, Luciana tinha na avó uma admiradora da enfermagem. Segundo ela, foi quem a influenciou a seguir o caminho na área.

"Era um sonho dela que minha mãe fosse enfermeira. Mas ela virou professora. Foi minha avó quem plantou essa semente em mim. Quando dei os primeiros passos na enfermagem foi amor à primeira vista", relembra.

A vocação, que nasceu como um desejo de gerações anteriores, floresceu de forma ainda mais especial: hoje, ela vê o seu filho seguir o mesmo caminho. De tanto ouvir e admirar as histórias contadas pela mãe sobre os plantões no Gazolla, hospital que é referência no município do Rio de Janeiro, Filipe decidiu tentar.

"Eu sempre conversava com ele sobre o meu trabalho, já quese interessava pela área da saúde. Durante a pandemia, eu sugeri tentar enfermagem. E, no primeiro dia de aula, ele voltou decidido. Virou técnico de enfermagem e hoje está no sexto período da graduação para se tornar enfermeiro", disse.

Ao ser aprovado em um concurso, Filipe foi trabalhar no mesmo hospital da mãe. Hoje, veste o uniforme vermelho dos técnicos de enfermagem. Em breve, quando terminar a faculdade, estará de jaleco branco, assim como Luciana, que para ele é o seu exemplo, em casa e no trabalho.

Mais do que uma coincidência profissional, a história de Luciana e Filipe representa um elo de amor, inspiração e continuidade.

"Eu plantei o amor pelo cuidado no coração dele. É um orgulho enorme ter meu filho trilhando esse caminho ao meu lado. É como ver a missão sendo passada adiante", diz Luciana, emocionada.

A conexão entre os dois é também um reflexo da essência do SUS – um sistema construído por pessoas que colocam o outro no centro do cuidado. Para Roberto Rangel, presidente da RioSaúde, empresa que administra o Gazolla, o cuidado e a atenção a cada paciente é vista todos os dias no trabalho dos profissionais da unidade, sendo parte do atendimento acolhedor a cada um deles.

"Neste Dia das Mães, histórias como a da Luciana e Filipe nos lembram que o cuidado começa em casa. E é esse tipo de cuidado que prezamos no Gazolla, com um olhar atento e humanizado a cada paciente, como se fossem parte da nossa família", disse.