Através de informações passadas pelo Disque Denúncia, polícia prende foragido da justiça

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 28ª BPM (Volta Redonda), em ação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/SEPM), após monitoramento, análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta quinta-feira (08), na Rua Paraná, no Jardim Padre Josimo Tavares, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, o acusado e foragido da Justiça, ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e evadido do sistema penitenciário, Felipe Amaral Castro, de 28 anos.

A ação foi desencadeada pela polícia a prtir de informações, de que “Felipe” estaria na residência e que o mesmo iria sair de casa para assumir o plantão na boca de fumo. Diante das informações colhidas, equipe ao procedeu até o endereço, onde foi feito o cerco e dada voz de prisão ao acusado.

Leia também:

'Tempo Rei', última turnê de Gilberto Gil, ganha cruzeiro; saiba mais

Troféu Dodô da Portela mobiliza mundo do samba em Niterói, com entrega de 150 troféus e moções

Na ação, um outro acusado foi preso, após revista pessoal, onde foi arrecadado um rádio comunicador e um telefone celular. Diante dos fatos, os presos e material apreendido, foram levados à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi constatado um mandado de Prisão contra Felipe Castro, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), acerca da evasão do apenado desde agosto de 2024, que se encontrava em cumprimento de regime semiaberto, quando teve sua saída liberada para cumprimento do benefício de Visita Periódica ao Lar e não retornou a sua unidade prisional.

Quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça, favor denunciar a seu paradeiro pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ