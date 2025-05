Exposição “Mulheres Pioneiras do Brasil” retorna à Casa de Cultura com 20 novos retratos em aquarela

Exposição Mulheres Pioneiras do Brasil - Foto: Divulgação

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), em Itaboraí, recebe neste mês de maio a segunda fase da exposição “Mulheres Pioneiras do Brasil”, da artista plástica Amanda Gomes. A mostra foi inaugurada na última terça-feira (6) e apresenta 20 novos retratos em aquarela, ampliando o projeto iniciado em 2022, quando a primeira fase trouxe ao público os quatro primeiros quadros.

A exposição homenageia mulheres brasileiras que romperam barreiras e abriram caminhos com coragem, talento e pioneirismo em diferentes áreas da sociedade. Entre os nomes retratados estão Carmen Miranda, cantora e atriz que se consagrou como ícone cultural dentro e fora do país; Maria Lenk, a primeira mulher sul-americana a competir nas Olimpíadas; e Heloísa Alberto Torres, defensora dos direitos indígenas e primeira mulher a dirigir o Museu Nacional.

Com uma técnica apurada e sensível, Amanda utiliza o estilo realista com uma abordagem monocromática para cada retrato, explorando luz e sombra com refinamento técnico.

“Eu não entendia como essas mulheres tão importantes não tinham mais visibilidade. Esse projeto nasceu da vontade de trazer reconhecimento e carinho por tudo o que elas construíram e conquistaram. Quero inspirar crianças, jovens e adultos a conhecerem e se conectarem com essas histórias”, afirmou a artista.



O subsecretário municipal de Cultura e gestor da CCHAT, Alan Motta, também celebrou o retorno da artista ao espaço.

“É uma honra receber novamente, após três anos, o talento e a sensibilidade das aquarelas da Amanda. Essas mulheres representadas aqui foram à frente do seu tempo e deixaram um legado de resistência, luta e conquistas que merecem ser reconhecidos e valorizados”, afirmou Alan.

A exposição estará aberta ao público até 31 de maio, com visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 17h às 21h. A entrada é gratuita.