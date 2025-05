Editora de Maricá divulga lista de finalistas de prêmio nacional de Literatura

A Editora Proverbo, em parceria com a Fundação Quixote e a Linha do Tempo Livros, anuncia os finalistas do 1º Prêmio Proverbo de Literatura, iniciativa que visa incentivar a produção literária nacional e revelar novos talentos nas categorias Romance e Poesia.

Após avaliação técnica das obras inscritas, os curadores selecionaram os textos que seguem para a etapa final.

O Prêmio Proverbo celebra os cinco anos da Editora Proverbo e reforça seu compromisso com a literatura brasileira. Além de fomentar a criação literária, a iniciativa busca estimular a leitura e fortalecer parcerias entre diferentes regiões do país.

"Nosso objetivo é abrir espaço para novos autores e valorizar a produção literária em língua portuguesa. Queremos que essa premiação se torne uma vitrine para escritores talentosos que ainda não tiveram a oportunidade de publicar suas obras", afirma Vilson Ferreira, editor na Proverbo.

Na categoria romance, o vencedor receberá um prêmio de R$ 5 mil, a publicação do livro pela Editora Proverbo e o lançamento da obra no SALIPI – Salão do Livro do Piauí. Na categoria poema, o primeiro colocado ganhará R$ 3 mil, com publicação em coletânea e lançamento no mesmo evento. Segundo e terceiro lugares também serão premiados, e outros 27 poetas terão seus textos incluídos na coletânea.

Confira os finalistas:

Categoria Poesia

• Fantasia

• Idas, Partidas e Vidas

• Lavoura

• Pedagogia do Amor

• Regresso

Categoria Romance

• Antônio Formigão e o Projeto Apollo

• As Sessenta e Uma Separações de Irineu e Dolores

• Ilhandarilha

• Inquilinos

• O Povo das Cinco Torres

O resultado final será divulgado até junho. O prêmio reforça o compromisso das três instituições, Editora Proverbo, Linha do Tempo Livros e Fundação Quixote, com o fortalecimento da literatura brasileira contemporânea.

A Editora Proverbo, de Maricá (RJ), se dedica à publicação de novos talentos e literatura nacional. Seu catálogo inclui desde obras infantis a livros teóricos, passando por ficção, poesia, além de coletâneas poéticas e ensaios literários. Mais de 500 autores já foram publicados pela editora. Recentemente, participou de eventos literários como a Bienal do Livro São Paulo, Bienal do Livro Bahia, Festa literária de Maricá (Flim) e a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Editora Proverbo.

Instagram: @editoraproverbo