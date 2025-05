Rita Cortez assume pela terceira vez a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

A posse da advogada Rita Cortez na presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) promete ser um dos eventos mais relevantes do calendário jurídico de 2025. Agendada para o dia 9 de maio, próxima sexta-feira, na sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no Centro do Rio de Janeiro, a cerimônia deverá reunir uma verdadeira constelação do Direito: ministros de tribunais superiores, presidentes de seccionais da OAB e representantes de entidades nacionais da advocacia já confirmaram presença.

Rita Cortez, sócia fundadora do AJS Cortez & Advogados Associados, atual presidente da Academia Carioca de Direito e Conselheira Federal da OAB, assume pela terceira vez o comando da mais antiga instituição jurídica das Américas — o IAB, com seus 181 anos de história.

Eleita com mais de 51% dos votos válidos para o biênio 2025-2027, Rita Cortez contou com o apoio da presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio, e reforça, com sua recondução, não apenas sua liderança técnica e política, mas também o reconhecimento de sua trajetória como uma influente advogada do país. Ela será a segunda mulher a presidir o Instituto desde sua fundação.

Serviço:

Posse de Rita Cortez na presidência do IAB

Data: 9 de maio de 2025, sexta-feira

Local: Confederação Nacional do Comércio – CNC

Endereço: Av. General Justo, 307 – Centro, Rio de Janeiro

Horário: A partir das 14h