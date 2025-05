Conclave começa nesta quarta para escolher novo líder da Igreja Católica

O processo para definir o sucessor do Papa Francisco – falecido em 21 de abril – tem início nesta quarta-feira (7). Ao todo, 133 cardeais, representando 70 nações, participam da eleição sigilosa, chamada conclave, realizada na Capela Sistina, no Vaticano.

Para que o novo pontífice seja escolhido, é necessário o apoio de pelo menos dois terços dos eleitores, ou seja, 89 votos. No primeiro dia, ocorre apenas uma votação; a partir do segundo, os cardeais votam duas vezes pela manhã e outras duas à tarde. Se, após três dias seguidos, não houver consenso, os trabalhos são interrompidos por um dia, dedicado à oração e conversas informais.

O ciclo de votações pode continuar, sendo reiniciado quantas vezes for necessário. No entanto, se após 24 votações os cardeais ainda não tiverem chegado a um acordo, poderão optar, por maioria absoluta, por alterar o processo e eleger o novo papa com maioria simples.

A chaminé é um dos principais símbolos do processo. Ao final de cada votação, as cédulas são queimadas com um produto químico que produz ou fumaça preta – indicando que não houve consenso entre os cardeais – ou fumaça branca – confirmando a escolha de um novo papa. O resultado da primeira e única votação de hoje está marcada para sair às 14h (horário de Brasília).

Confira o cronograma inicial

Quarta-feira (7):

5h (horário de Brasília) – Missa “pro eligendo Pontifice”, na Basílica de São Pedro

10h45 (horário de Brasília) – cardeais sairão da Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico para o início do conclave

11h30 (horário de Brasília) – Entrada na Capela Sistina, realização dos juramentos, discurso seguido de abertura para possíveis perguntas e início da votação

14h (horário de Brasília) – Primeira fumaça a sair da chaminé da capela Sistina

Quinta-feira (8):

5h30 (horário de Brasília) – Fim da primeira votação; só haverá fumaça se o papa for eleito

7h00 (horário de Brasília) – Fim da segunda votação, caso não haja consenso, a fumaça preta sairá da chaminé

12h30 (horário de Brasília) – Fim da terceira votação, só haverá fumaça se o papa for eleito

14h00 (horário de Brasília) – Fim de mais uma votação, caso não haja consenso, a fumaça preta sairá da chaminé

A expectativa é que a votação dure de dois a três dias, segundo cardeais que participam da eleição. Os conclaves que elegeram Francisco, em 2013, e Bento XVI, em 2005, por exemplo, foram concluídos em apenas dois dias. Até a decisão, os cardeais permanecem em isolamento no Vaticano.

São apontados como possíveis sucessores de Francisco o cardeal italiano Pietro Parolin, que foi secretário de Estado do Vaticano e principal conselheiro do antigo pontífice, o cardeal filipino Luis Antonio Gokim Tagle e o cardeal congolês Fridolin Ambongo Besungu. O húngaro Peter Erdo, o italiano Angelo Scola e o brasileiro Dom Sérgio da Rocha também são listados como favoritos.