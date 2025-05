Pátio Alcântara celebra o mês das mães com programação gratuita repleta de cultura, emoção e homenagens

O mês de maio será marcado por muita sensibilidade, cultura e carinho no Shopping Pátio Alcântara, administrado pela NIAD, que preparou uma programação especial e gratuita para homenagear as mães. Entre os dias 9 e 10 de maio, o público poderá participar de eventos musicais, literários e artísticos que celebram o amor materno em suas diversas formas.

A abertura da agenda acontece no dia 9 de maio com um show emocionante em tributo a Roberto Carlos. O cantor Carlos Evanney, cover oficial do “Rei”, sobe ao palco da Praça de Alimentação, das 19h às 21h, interpretando clássicos como “Detalhes” e “Jesus Cristo”. Uma oportunidade única para reviver sucessos que embalam gerações e prestar homenagem às mães ao som de músicas que tocam o coração.

Já no sábado, dia 10 de maio, a programação começa mais cedo, às 15h, com uma tarde de autógrafos com a escritora Bruna Moreira, autora do livro “Voz Atípica: Dando Voz com Propósito”. A obra compartilha sua vivência como mãe atípica e sua trajetória de superação, fé e propósito de vida, inspirando leitores a enxergarem a maternidade e a inclusão com novos olhos. A sessão acontece na Praça de Alimentação, com entrada gratuita.

Na sequência, das 17h às 20h, o shopping recebe a edição especial “Mães das Artes” do Festival Ilumine, um encontro artístico e afetivo que convida filhos e filhas a dedicarem suas expressões criativas — como música, dança, poesia, teatro e artes visuais — às suas mães, sejam elas biológicas, de criação, de afeto ou ancestrais. O festival resgata o papel das mães como primeiras incentivadoras da arte e transforma a Praça de Alimentação em um verdadeiro palco de amor, memória e potência criativa.

Com uma curadoria voltada à emoção e à representatividade, o Shopping Pátio Alcântara convida o público a vivenciar dois dias intensos de celebração ao amor materno — seja ele vivido no presente, na saudade ou na inspiração.

Confira a programação completa:

09/05 - Show Tributo a Roberto Carlos com Carlos Evanney

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita

10/05 - Tarde de autógrafos com Bruna Moreira – “Voz Atípica: Dando Voz com Propósito”

Horário: das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita

Festival Ilumine – Edição “Mães das Artes”

Horário: das 17h às 20h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito