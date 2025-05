Acidente com caminhão na Alameda complica trânsito neste sábado, 3

A Alameda São Boaventura segue com uma das faixas interditadas, na manhã deste sábado (03). Isso porque equipes seguem trabalhando para a retirada do caminhão que colidiu contra o poste, na descida da Caixa D'água, no Fonseca.

Apesar da gravidade do acidente, que terminou com a cabine do caminhão completamente destruída, não há relatos de outras vítimas além do motorista do veículo.

O condutor do caminhão foi socorrido para o Hospital Azevedo Lima, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

No impacto, um poste chegou a ser arrancado e destroços do caminhão invadiram a pista.

O trânsito é lento na região.