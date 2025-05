Vem aí o 1º Passeio Ciclístico do MUVI: veja como participar

"A proposta é ter um dia de lazer com um passeio de bicicleta no trecho já pronto do MUVI", disse o prefeito, Capitão Nelson - Foto: Divulgação

"A proposta é ter um dia de lazer com um passeio de bicicleta no trecho já pronto do MUVI", disse o prefeito, Capitão Nelson - Foto: Divulgação

A partir da próxima segunda, dia 5, estarão abertas as inscrições para o 1º Passeio Ciclístico do MUVI, evento que vai reunir mais de 800 ciclistas amadores no próximo dia 18 de maio, domingo, a partir das 7h. A iniciativa acontecerá no trajeto do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), projeto urbanístico e de mobilidade urbana que está sendo construído no eixo central da cidade com mais de 18 km de extensão.

Os participantes podem se inscrever das 9h às 12h na tenda do projeto Obra Cidadã, que estará localizada em frente ao painel com a arte da Praia das Pedrinhas, na Avenida Presidente Kennedy, altura do número 62. Ou pela internet, a partir das 13h, através do site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo disponível no link https://www.saogoncalo.rj.gov.br.

A concentração será no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, às 7h, onde haverá um carro de som com orientações sobre o trajeto. O ponto de chegada será na Praça dos Ex-combatentes, no Paraíso, totalizando mais de 3,7 km.

“Vamos trazer de volta os grandes eventos esportivos para São Gonçalo. A população, em breve, vai dispor de um moderno e seguro sistema viário, o MUVI, que vai cortar a cidade e trazer mais qualidade de vida, além de outros equipamentos, como o Parque RJ, e a Ciclorrota, elevando a cidade dentro do conceito de lazer, cultura e transporte sustentável”, diz o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

“A proposta é ter um dia de lazer com um passeio de bicicleta no trecho já pronto do MUVI, uma obra muito especial que está mudando a cara da nossa cidade, e avança a cada dia. Esse evento é de extrema importância para incentivar o uso de bicicletas que hoje é possível, já temos quase 10 km de ciclovia em São Gonçalo”, comenta o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

A ideia é fomentar o uso do meio de transporte e a relação com hábitos saudáveis, além de apresentar à população a nova estrutura. Haverá premiação, com distribuição de medalhas, brindes e sorteios de bicicletas. Os participantes também terão orientações a respeito da história da cidade através dos painéis pintados pela equipe do Cidade Ilustrada.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento terá o apoio da Águas do Rio, Sesta/Senat e Itaú.