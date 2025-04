Caso Tio Paulo: sobrinha tentou se enforcar em clínica onde esteve internada, diz laudo

A ré responde a um processo pelo episódio ocorrido em abril do ano passado - Foto: Reprodução

A ré responde a um processo pelo episódio ocorrido em abril do ano passado - Foto: Reprodução

Ré em um processo por levá-lo morto a uma agência bancária no Rio de Janeiro, Érika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, o Tio Paulo, tentou se enforcar com um lençol em uma clínica de repouso onde estava internada, na Zona Oeste do Rio.

O episódio, que ocorreu no fim de março, após Érika dar entrada na clínica apresentando queixas de ansiedade, depressão e intensa “ideação suicida”, só chegou ao conhecimento da Justiça porque Érika seria ouvida na fase final do processo. Oficiais de Justiça tentaram localizá-la para intimá-la a comparecer em juízo, mas não a encontraram.

De acordo com o atestado médico obtido pelo portal Metrópoles, durante a internação, “houve um episódio no qual tentou enforcar-se fazendo uma corda com o lençol de sua cama”.

A ré responde a um processo pelo episódio ocorrido em abril do ano passado, quando levou o tio, já morto, para sacar R$ 17 mil em uma agência bancária no Rio de Janeiro.

O processo está na fase de instrução e julgamento, em que o juiz analisa as provas orais. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ainda pretende ouvir o enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu Tio Paulo, antes de definir se pedirá o julgamento de Érika ou sua absolvição por insanidade mental.