Sistema do RioCard fica instavel, nesta segunda-feira (28), e afeta usuários

Nesta segunda (28), passageiros encontraram instabilidade na conexão ao tentarem recarregar o cartão Riocard pelo aplicativo ou procurarem atendimento na loja da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Alguns clientes publicaram nas redes sociais que o sistema ficou fora do ar.

"O aplicativo está com instabilidade? Não consigo fazer recarga no crédito desde ontem. Mais alguém com problema no Riocard? Preciso recarregar para trabalhar", publicou um usuário. "Riocard está fora do ar?", questionou outro.

No périodo da manhã, a unidade de Copacabana teve restrição no atendimento. De acordo com o Riocard Mais, a instabilidade foi provocada por oscilações na rede de internet. Em nota, a empresa informou que a instabilidade já foi resolvida e lamentou "quaisquer transtornos que possam ter sido causados".

Leia também

Morre secretário municipal de Maricá; Prefeitura decreta luto

CNU 2025 terá 3.352 vagas em 35 órgãos federais

A normalização do serviço é uma notícia crucial principalmente para os fãs da cantora Lady Gaga em Copacabana, que acontecerá neste sábado (3), já que muitos deverão utilizar o transporte público e o Riocard para acessar a estação de metrô do bairro.