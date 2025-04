Piloto desaparecido na Amazônia é encontrado morto

O piloto Marcelo Noronha Muniz, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (16) na Amazônia, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado junto aos destroços do avião que ele pilotava. Informações iniciais indicam que a aeronave sofreu uma pane técnica durante o voo e acabou caindo.

O último contato feito por Marcelo, que tinha 58 anos, aconteceu durante o voo. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o piloto teria utilizado um telefone por satélite para avisar que a aeronave apresentava falha de motor e que estaria caindo nas proximidades da Pista Nova. As buscas na região começaram na semana passada, mas a aeronave não havia sido encontrada. Nesta terça (22), bombeiros localizaram o corpo e destroços em Oriximiná, cidade no oeste do Pará.

Segundo a Prefeitura da cidade, agentes de Proteção e Defesa Civil de Oriximiná ajudaram nas buscas e no resgate do corpo. Segundo a FAB, a vegetação densa da região e as condições meteorológicas adversas podem ter afetado a queda. Ainda não foram informados detalhes sobre o sepultamento de Marcelo.